عنابي سدير ينهي رحلة الـ13 عاما بين الكبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 13 عاما قضاها في دوري الأضواء بين الكبار، حملت العديد من الإنجازات كان آخرها الحصول على أغلى الكؤوس المتمثل في كأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة قبل الماضية، ودع عنابي سدير ومصنع إعادة وضبط النجوم كما يحلو لعشاقه تسميته دوري الأضواء، بعد أن أخفق في المحافظة على مركزه في المناطق الدافئة التي اعتاد عليها في كل موسم.

قدم الفيصلي طيلة تلك السنوات مستويات لافته وتحديدا بعد زيادة عدد الأجانب في دوري المحترفين، وأشرف على تدريبه كبار المدربين ومن بينهم مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو والذي وصل مع كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018، إضافة إلى تقديمه العديد من اللاعبين المميزين.

ولم يكن خبر هبوط نادي الفيصلي المشارك في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا 2022، سهلا وعاديا على أبناء حرمة التابعة لمحافظة المجمعة ، وهو يشاهد فريقه يعود لدوري الأولى بقيادة رئيسه المحنك وصاحب التجربة والخبرة الطويلة في كرسي رئاسة الأندية السعودية، عقب صعوده للمرة الأولى بالعام 2009.

أسباب هبوط عنابي سدير:







التفريط في المدرب البرازيلي شاموسكا في وقت كان يحقق مع الفريق نتائج متميزة كان آخرها الحصول على كأس الملك.



افتقاد الفريق للاستقرار الفني نتيجة تعاقب المدربين.



تواضع أداء ومستوى اللاعبين الأجانب.



التفريط ببعض اللاعبين الأجانب المتميزين وأهمهم البرازيلي جيليرمي أحد أهم وافضل صناع لعب الفريق.



الأخطاء الدفاعية القاتلة التي أفقدت الفريق عددا من النقاط.



الانشغال بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.



النوم على وسادة إنجاز كأس الملك رغم تهديد الفريق بالهبوط منذ الموسم الماضي.



مراكز الفيصلي بسلم الترتيب منذ صعوده:

2010_ 2011 المركز السابع 35 نقطة

2011 - 2012 المركز الثامن 30 نقطة

2012 -2013 المركز الحادي عشر 24 نقطة

2013 - 2014 المركز السابع 32 نقطة

2014 - 2015 المركز السابع 30 نقطة

2015 - 2016 المركز العاشر 29 نقطة

2016 - 2017 المركز التاسع 28 نقطة

2017 - 2018 المركز السادس 35 نقطة

2018 - 2019 المركز السادس 43 نقطة

2019 - 2020 المركز الخامس 28 نقطة

2020 - 2021 المركز التاسع 36 نقطة

2021 - 2022 المركز الرابع عشر 33 نقطة