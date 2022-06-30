نحس ثلاثي الأبعاد يضرب الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أكبر المفاجآت التي حدثت في تاريخ الدوري السعودي هبط النادي الأهلي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وذلك بعد حلوله في المركز الـ15.

وكانت كل البوادر تشير إلى موسم أهلاوي سيئ منذ البداية وذلك بعد التعاقد مع المدرب البوسني بيسنك هاسي الذي درب الرائد لثلاث سنوات وصارع الرائد من أجل البقاء في الموسم الثالث ونجا من الهبوط بفارق نقطة.

ومن البوادر الأخرى تعاقد الأهلي مع لاعبين سبق لهم تجربة الهبوط وتكررت اليوم مع الأهلي الذي هبط لأول مرة في تاريخه.

وكان الأهلي قد تعاقد مع مدافع القادسية محمد خبراني وذلك بعد هبوط فريقه في موسم 2018 والذي حققه النصر حيث احتل فريق القادسية المركز الـ14 ليعلن بعد ذلك الأهلي تعاقده مع خبراني لمدة 4 مواسم.

وقدم خبراني مع الأهلي موسما سيئا وتسبب في خسارة الفريق للكثير من النقاط بعد أخطاء فادحة ارتكبها في بعض المباريات، مما حدا بالجماهير للمطالبه بعدم إشراكه أساسيا.

ويأتي اللاعب الكرواتي فليب برادريتش كثاني لاعب سبق وأن جرب الهبوط، حيث لعب في العام الماضي مع فريق العين الذي هبط بعد أن احتل المركز الأخير، ليعلن بعدها الأهلي التعاقد معه لمدة موسمين، ولم يكن هو الآخر لاعبا مقنعا، ولم يثبت نجاحه في قيادة خط الوسط.

أما ثالثهما فلم يكن لاعبا بل كان المدرب الأوروجوياني روبرتو سيبولدي الذي استعان به الأهلي في آخر 7 جولات بديلا عن (هاسي) والذي لم يكن في حال أفضل حيث حقق فوزه الأول والأخير أمام الطائي ليتعثر الأهلي فيما تبقى حيث خسر مرتين وتعادل خمس مرات.

وكان سيبولدي مدربا لفريق فيراكروز وهبط معه بعد حلوله في المركز الأخير بعد تعرضه لسلسلة هزائم كبيرة.