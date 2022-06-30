هل يغادر ماتيوس بيريرا الهلال؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من احتفال جماهير الهلال بالتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة كلفت الزعيم 17.5 مليون يورو، لتكون هي الصفقة الأكبر في تاريخ الكرة السعودية، إلا أن ما يقدمه البرازيلي ماتيوس بيريرا، لم يرض نسبة كبيرة من جماهير الزعيم.

فبعد أن فشلت إدارة الهلال في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، دخلت في صفقة بيريرا بكل قوتها، من أجل تعويض هذا الإخفاق، وذلك بالتعاقد مع لاعب تألق بشكل لافت بالدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق وست بروميتش ألبيون.

ولكن مقارنة بيريرا بتاليسكا لم تكن في كفة لاعب الهلال، لأن أندرسون يقدم أداء مقنعا ومستوى رائعا، جعله ينافس على صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، وعلى الجانب الآخر ماتيوس لم يسجل سوى هدفين فقط.

وتوقعت جماهير نادي الهلال والفرق المنافسة له، بأن يقدم ماتيوس بيريرا مستوى خارقا، لأنه جاء كنجم كبير من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

واصطدم الجميع بتقديم ماتيوس أداء متواضعا، ولم يقدم المستوى الذي كان مأمولا، وللوهلة الأولى حملت الجماهير الجهاز الفني بقيادة جارديم هبوط مستوى اللاعب، حيث إن طريقته لا تتناسب مع بريرا، إلا أن سوء مستوى اللاعب تواصل مع المدرب الأرجنتيني دياز، والذي استبعده عن قائمة الفريق في عدد من المباريات، بما فيها آخر جولتين في دوري المحترفين، حيث لم يشارك حتى في القائمة الاحتياطية للفريق.

ويرى الهلاليون أن اللاعب لا يقاتل في الملعب لإثبات نفسه، إذ حملوه مسؤولية ضياع لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فلا روح، ولا أداء، ولا قتال على الكرة، ، 75 دقيقة كاملة لعبها بيريرا أمام الفيحاء، ليجبر فريقه على اللعب بعشرة لاعبين بالنظر لما قدمه من أداء.

ومنذ التعاقد معه، شارك بيريرا في 28 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 12 آخرين.

وحقق لقب كأس السوبر السعودي مع الزعيم، فيما أضاع كأس الملك، في حين توج الهلال بلقب الدوري قبل أيام ولا يزال منافسا على دوري أبطال آسيا.

بيريرا مع الهلال بالدوري الموسم الحالي:

