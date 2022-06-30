اعتماد خليجي 25 بالبصرة

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وقدم الأمين العام للاتحاد جاسم سلطان الرميحي شرحا مفصلا حول استعدادات البصرة لاستضافة البطولة، حيث وضع المكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل في الملاعب والفنادق في المدينة.وعقب الاطلاع على التقرير أكد المكتب التنفيذي على أحقية البصرة لاستضافة بطولة خليجي 25، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة (20 سبتمبر2021)
من جهته أشاد رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني باستعدادات مدينة البصرة لاستضافة الحدث الذي سيجمع أبناء الخليج وتنتظره الجماهير العراقية على ارضها منذ زمن طويل.
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