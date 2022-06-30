شكرا لقرائتكم خبر اعتماد خليجي 25 بالبصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مدينة البصر العراقية لاستضافة بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها خلال الفترة 6 – 19 يناير 2023 ، وذلك بعد اطلاع المكتب ومناقشته للعديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمها تقرير اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي عقب زيارتها الأخيرة إلى مدينة البصرة التي ستستضيف منافسات خليجي 25.

وقدم الأمين العام للاتحاد جاسم سلطان الرميحي شرحا مفصلا حول استعدادات البصرة لاستضافة البطولة، حيث وضع المكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل في الملاعب والفنادق في المدينة.

وعقب الاطلاع على التقرير أكد المكتب التنفيذي على أحقية البصرة لاستضافة بطولة خليجي 25، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة (20 سبتمبر2021)

من جهته أشاد رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني باستعدادات مدينة البصرة لاستضافة الحدث الذي سيجمع أبناء الخليج وتنتظره الجماهير العراقية على ارضها منذ زمن طويل.