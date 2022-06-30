الملاكم جوشوا متعطش لاستعادة لقب بطولة العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا على أنه «متعطش» لاستعادة لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل عندما يواجه الأوكراني ألكسندر أوسيك الذي جرده منه، في نزال ثأري مقرر في المملكة.

ووضع أوسيك (35 عاما) حدا لهيمنة جوشوا (32) على اللقب العالمي للوزن الثقيل، بإسقاطه على أرضه ملعب توتنهام هوتسبر في لندن بحضور 60 ألف متفرج، بإجماع الحكام بالنقاط في 25 سبتمبر الماضي، ما أضعف آمال توحيد الألقاب في «معركة بريطانيا» مع تايسون فيوري.

وطالب جوشوا مباشرة عقب الخسارة بمواجهة ثأرية.

وكان الملاكم البريطاني مطالبا بالفوز على أوسيك، بطل أولمبياد لندن 2012 في الوزن الثقيل، لمواجهة مواطنه فيوري، بطل المجلس العالمي، من أجل الظفر باللقب الموحد.

وأمام جوشوا فرصة الثأر من هذه الخسارة الموجعة عندما يواجه أوسيك في 20 أغسطس المقبل في مدينة جدة، ليقلل عقب ارتباطه بالمدرب روبرت غارسيا من المخاوف التي رافقت خسارته وفقدانه لحافز للمتابعة.

وقال جوشوا للصحفيين في لندن أمس: «ما حصل حينها بات من الماضي، ولا أعيش في الماضي، بل في الحاضر». مضيفا: «أتحرق للمنافسة جولة بعد الأخرى، وفي حال تمكنت من الرد على جسدي فسأفوز بالضربة القاضية».

وتابع: «تريد الوصول إلى مبتغاك والاحتفاظ به، لذلك أنا بالتأكيد مصمم لوضع يدي عليه (اللقب). ولكن هناك الكثير من الكلام.

كلام أقل، والمزيد من العمل. أنا لست ممثلا كوميديا، أنا لست شخصا يحب التحدث كثيرا».

وتعرض جوشوا، بطل أولمبياد لندن في الوزن الثقيل السوبر، لخسارتين في 26 نزالا بينها 22 بالضربة الفنية القاضية، فيما لم يتعرض أوسيك إلى أي خسارة في 19 نزالا احترافيا بينها 13 بالضربة الفنية القاضية.

وأكد جوشوا أنه لا يحتاج سوى خوض هذا النزال و»هذه هي أولويتي.

أنا متعطش وبالتأكيد مصمم، لكن طريقة أدائي ستتحدث كثيرا إلى الجماهير».

ويخوض جوشوا نزاله الثاني في السعودية بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الأول على حلبة الدرعية في ديسمبر 2019، وكسبه عندما تغلب على المكسيكي أندي رويس بالنقاط.

فيما يخوض أوسيك نزاله الأول في المملكة.

وأوضح مروجو النزال «ماتشروم بوكسينغ» في بيان أن «البطل ألكسندر أوسيك سيضع ألقابه العالمية في تصنيفات الاتحاد الدولي للملاكمة، الرابطة العالمية للملاكمة، والمنظمة العالمية للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة، على المحك ضد جوشوا.