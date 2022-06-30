فالفيردي يقود أتلتيك بلباو في ولاية ثالثة

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وسيعود إرنستو فالفيردي إلى عالم التدريب مرة أخرى منذ إقالته من تدريب فريق برشلونة في شهر يناير عام 2020.وأكد نادي أتلتيك بلباو عبر موقعه الرسمي، توقيعه مع المدرب إرنستو فالفيردي صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي الباسكي بواقع 306 مباريات.
ويتولى إرنستو فالفيردي تدريب أتلتيك بلباو في ولاية ثالثة، حيث تولى تدريب الفريق أول مرة بين 2003 و2005، قبل أن يقوده مجددًا بين 2013 و2017.
وتمكن فالفيردي من كسر جفافا دام 31 عاما دون ألقاب مع أتلتيك بلباو عندما توج بكأس السوبر الإسباني 2015 على حساب برشلونة.
وسيعود فالفيردي إلى الأضواء مرة أخرى بعد الفترة التي قضاها في برشلونة (2017-2020)، والتي فاز بها بأربعة ألقاب: الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة.
وبدأ فالفيردي مسيرته التدريبية مع الفريق الباسكي أتلتيك بلباو كمدرب لفئات الشباب قبل تعيينه مدرب مساعد في الفريق الأول ومن ثم مدير فني، وبعد ذلك، قام بتدريب أندية إسبانيول وأولمبياكوس اليوناني في فترتين، وفياريال وفالنسيا، وعاد من جديد لأتلتيك بلباو ثم رحل إلى برشلونة.
إرنستو فالفيردي:
توج مع أتلتيك بلباو بكأس السوبر الإسباني 2015 على حساب برشلونة
فاز مع برشلونه بأربعة ألقاب:
- الدوري الإسباني (مرتين)
- كأس ملك إسبانيا (مرة واحدة)
- كأس السوبر الإسباني (مرة واحدة)
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