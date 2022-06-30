برشلونة يبيع جزءا من حقوقه التلفزيونية لصندوق أمريكي 

المنامة - ياسر ابراهيم - وافق نادي برشلونة الرازح تحت وطأة ضائقة مالية على بيع 10 في المئة من حقوقه التلفزيونية على مدار الـ25 عاما القادمة للصندوق الأمريكي "سيكسث ستريت" الاستثماري، مقابل 207 ملايين يورو.

وأوضح برشلونة الذي من المتوقع عدم تسجيل خسائر مالية هذا الموسم في بيان أنه "بهذه العملية، يحقق نادي برشلونة مكاسب رأسمالية إجمالية قدرها 267 مليون يورو للموسم الحالي".

وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق، فقد كان من المتوقع أن ينهي برشلونة "السنة المالية بخسارة قدرها 150 مليون يورو"، حسب صحيفة "سبورت" الرياضية الكتالونية اليومية.

وسيحصل صندوق "سيكسث ستريت" على 10 في المئة من مدفوعات رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، مقابل حقوق البث التلفزيوني.

وقال رئيس برشلونة خوان لابورتا "نقوم بتنشيط الروافع الاقتصادية ونطبق إستراتيجيتنا التي تحتاج للصبر والاستدامة والفعالية لتقوية القاعدة المالية للنادي".

وضمن السياق ذاته، علق آلان واكسمان الرئيس التنفيذي للصندوق الأمريكي "نحن نؤمن بالاستراتيجية التي يطبقها خوان لابورتا ونادي برشلونة. نحن فخورون بأن أحد أكثر الأندية نجاحا في كرة القدم قد اختارنا لنكون شريكا له ومزودا لحلول رأس المال".

وتعتبر خطوة بيع حقوق البث التلفزيوني واحدة من الرافعتين الماليتين اللتين تمت الموافقة عليهما الأسبوع الماضي من قبل "سوسيوس كتالونيا" (المشجعون المساهمون في النادي) في اجتماع عام لمحاولة زيادة دخل النادي بسرعة والسماح له بإجراء تعاقدات في الموسم المقبل

ويمكن للنادي بيع ما يصل إلى 25 في المئة من الدخل الناتج عن حقوق البث التلفزيوني لمدة أقصاها 25 عاما، وبالتالي يمكنه البحث عن مشتر مقابل النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة.

كما وافق "سوسيوس" أيضا على بيع 49.9 في المئة من "بي أل أم"، وهي شركة النادي، المسؤولة عن الترويج والتي تدير بشكل خاص متاجر النادي.

وقال لابورتا لـ"سوسيوس" عندما طلب منهم الإذن بتنفيذ هذه العمليات "بفضل هذه العمليات، سيكون لدينا فائض في الأموال مرة أخرى".

وأضاف "سنقوم بسداد الديون بطريقة معقولة وسنكون قادرين على القيام بالاستثمارات اللازمة لجعل نادبنا أكثر قدرة على المنافسة".



المصدر: فرانس برس