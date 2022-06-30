ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي من سموحة.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق سموحة فوزا مستحقا على الأهلي مساء أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 23 من منافسات الدوري الممتاز .

كان الزمالك قد فاز على سيراميكا كليوباترا ٣-٢، في المباراة التي جمعتهما، في إطار نفس الجولة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي أمس أمام سموحة كالآتي:

1- الزمالك - المركز الأول - 51 نقطة من ٢٣ مباراة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 49 نقطة من ٢٣ مباراة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 44 نقطة من ٢٠ مباراة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة من ٢٣ مباراة.

5- سموحة - المركز الخامس - 39 نقطة من ٢٣ مباراة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 36 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 31 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 30 نقطة.

9- الاتحاد السكندري - المركز التاسع - 28 نقطة.

10- إنبي - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 26 نقطة.

12- سيراميكا - المركز الثاني عشر - 26 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 26 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15- المقاولون العرب - المركز الخامس عشر - 20 نقطة.

16- الإسماعيلي - المركز السادس عشر - 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 16 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 14 نقطة.

قائمة الهدافين:

تقاسم مروان حمدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة صدارة ترتيب هدافى الدورى المصري مع أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك.

ووصل مروان حمدى إلى الهدف 12 بمسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد تسجله هدفين في شباك الأهلى في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من الدورى.

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى:

مروان حمدي سموحة " "12

أحمد سيد زيزو الزمالك " "12

جوب مابولولو الاتحاد السكندري " "10

جون أوكويي إيبوكا إنبي " "9

خالد قمر الجونة " "8

أحمد رفعت فيوتشر 8

عبد الكبير الوادي سموحة 7

مصطفى شلبي إنبي 7

محمد هلال البنك الأهلي 7

محمد شريف الأهلي 7

ناصر منسي البنك الأهلي 7