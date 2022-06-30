شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ الاستعداد لإنبي في نصف نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستأنف فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، تدريباته، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق مؤخراً بعد الهزيمة من الطلائع بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة الدوري العام مؤقتاً والتركيز في اللقاء القادم أمام إنبي، والذي يجمع الفريقين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وكان فيوتشر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة متصدراً مجموعته، حيث يسعى الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري إلى حصد أول ألقابه ببطولة كأس الرابطة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.