شكرا لقرائتكم خبر عن سواريش يتحدث عن كلوب ومورينيو ونصائح جوزيه قبل تدريب الأهلي وضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أنه لا يهوى الحديث كثيراً في وسائل الإعلام ويرى إنه من الأفضل أن يرى الجميع عمله على أرض الملعب من خلال النتائج القوية.

وتابع سواريش في تصريحات للصفحة الرسيمة للنادي الأهلي عبر "فيس بوك":أعد الجميع بأن يُقدّم الأهلي يُقدم اللاعبين أفضل ما لديهم من قدرات وإمكانيات فنية في الملعب.

وأعلن الأهلي ظهر اليوم ،الخميس ، تعيين سواريش مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين ، ويضم الجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة ..راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

وواصل :أعرف أن الأهلي أمامه تحديات كثيرة وارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة وهناك ضغط مباريات وهذا يتطلب من الجميع عمل شاق وقوي من أجل تحسّن الأداء والنتائج.

وقال المدرب الجديد للأهلي : المدرسة البرتغالية لها طريقة مُتقدمة في كرة القدم العالمية ولها أسلوبها الخاص وكذلك الحال بالنسبة للمدرسة الاسبانية والإيطالية والإنجليزية والألمانية.

وقال سواريش إنه مُعجب بعدد كبير من المدربين العالميين يأتي في مقدمتهم ، جوارديولا وكلوب ومواطنه جوزيه مورينيو الذي نجح في وضع المدربين البرتغاليين في مكانة خاصة على صعيد التدريب العالمي بعدما أحدث طفرة رائعة ونجاحات كبيرة مع الأندية التي تولّى تدريبها.

وأستطرد سواريش ، : أشكر المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي ، فقد تحدث عني بشكل جيد للإعلام ولإدارة الأهلي وقدّم لي نصائح كثيرة عن حجم النادي الأهلي وبطولاته وجماهيره والشعب المصري وثقافة اللاعب المصري التي تتشابه كثيراً مع اللاعب البرتغالي وقدرته على تطوير نفسه بشكل مُستمر.

وأكد المدرب البرتغالي أن الأهلي نادً كبير وغني ببطولات وأنجازاته المحلية والقارية والعالمية لذا سيكون العمل فيه بمثابة تحدي جديد ورائع بالنسبة له.

وكشف سواريش عن تلقيه عروض من أندية كثيرة لكنه فضّل عرض الأهلي بعدما وجد أن إدارة الأهلي لديها مشروع جيد من أجل الفوز بجميع البطولات والألقاب لذا رحّب بالعرض الأهلاوي.

وقال المدرب الجديد للأهلي أنه تحدث مع العديد من المدربين البرتغاليين الذين عملوا في المنطقة لكن أكثرهم حديثاً وتقديم النصائح له كان مانويل جوزيه.