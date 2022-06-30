شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: " الحكام بقالهم 5 أشهر ما بيقبضوش ومشكلة التحكيم مش في التطوير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن أزمة التحكيم في مصر ليست في حاجته إلى مطور أجنبي ولكن، في حاجة الحكام أنفسهم إلى حماية حقيقية من اتحاد الكرة.

وقال الشناوي في تصريحات عبر برنامج "أخبار أون تايم": لجنة الحكام لها رئيس ولجان منبثقة ومن ضمنها لجنة التطوير، وبالتالي لا يحق للجان المنبثقة أن يكون لها رئيس، هل الاتحاد سيفصل لجنة التطوير عن الحكام ويكون لها رئيس هذا أمر يخص الاتحاد.

أضاف: الشئ المهم والأزمة الحقيقية ليست في التطوير وحاجتنا إلى خبير أجنبي، الاتحاد نفسه يعلم أن الأزمة ليست في هذه النقطة على الإطلاق، لكن أعتقد أن مشكلة التحكيم أن الحكام بحاجة إلى حماية وقوة وأن يكون الاتحاد أقوى من الأندية ويديرها، ولكن الآن الأندية أصبحت أقوى من الاتحاد.

واصل: الحكام بقالهم 5 أشهر لا يقبضون رواتبهم كيف يحدث هذا الحكم يصرف من جيبه ليدير مباراة.

و أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تعليقا على التعاقد مع الإنجليزى كلاتينبرج كرئيسا لمنظومة التحكيم أن مسئولو الجبلاية يدركون جيدا أنهم سيتم مهاجمتهم من أعضاء الحكام السابقين .

وأضاف إمام في برنامجه الإذاعى وان تو الذى يذاع على راديو fm أنه كاتحاد الكرة بيحاول تطوير كل منظومة كرة القدم والتي يأتي على رأسها منظومة التحكيم بالكامل ، وأن الخبير الإنجليزى الذى تعاقد معه الاتحاد جاء من أجل الوصول بالحكام لمستوى جيد والتقليل من الأخطاء التحكيمية في المباريات مع الإعتراف بأنه لن يتم تلافيها بشكل كامل .

وشدد عضو الجبلاية أن المسئولين مصممين على إنجاح التجربة مهما كانت العراقيل والأزمات التي ستواجهها في المستقبل خاصة في ظل رغبة كاتينبرج على النجاح.