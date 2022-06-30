شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يستقبل بطل الرماية عزمى محيلبة بمطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل منذ قليل بمطار القاهرة الدولي الرامي عزمي محيلبة بطل مصر في الرماية والحاصل على الميدالية البرونزية فى رماية الإسكيت بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران الجزائرية في نسختها التاسعة عشر.

وكان في استقباله اللواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري والأفريقي للرماية والاستاذ عماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية .

وأعرب حازم حسني عن سعادته بأبناء الاتحاد ونجاحاتهم المتتالية في الرماية، موضحا أن المستوي الذي يقدمه البطل المصري للرماية يؤكد أننا سنحقق ميداليات في دورة ألعاب باريس 2024.