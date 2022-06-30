شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز الفنى الجديد لحرس الحدود بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو حرس الحدود عن الجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد أيوب والذى سيقود الفريق الكروى الأول بداية من الأسبوع المقبل فى إطار استعدادات الفريق لمسابقة الدورى العام المقبل .

كان فريق حرس الحدود صعد لدورى الأضواء بعدما نجح فى تصدر المجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بعد منافسة قوية مع الأوليمبى ودكرنس .

وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى :-

العميد عمرو خليل مديرا للكرة

أحمد أيوب مديرا فنيا

محمد مكى مدرب عام

علاء حسب الله مدرب عام

احمد عاصم مدرب

وسام اسماعيل مدرب حراس

دكتور صفى الدين مخطط احمال

مقدم عمرو رضا مدير ادارى

وباقى الجهاز الطبى والعاملين بالفريق كما هم

وتم الاتفاق على بقاء 17 لاعبا هم القوام الاساسى للفريق وسيتم البدء فى الاعداد للموسم الجديد الأحد المقبل والبدء فى عقد الصفقات والتدعيمات

كما تم الاتفاق على توجيه الشكر لعدد من اللاعبين وهم...

رضا الويشى و محمود عبده و مصطفى جمعه و مصطفى حجاب و فارس عزت و احمد جمعه و احمد فكرى و علاء عباس و بابا ابراهيم و يوسف علاء