شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. 14 ميدالية فقط رصيد مصر فى البحر المتوسط بسوريا 1987 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى النسخة السابقة من دورات العاب البحر المتوسط بدءا من أول بطولة التى أقيمت فى الإسكندرية وحتى النسخة الأخيرة التى أقيمت بتاراجونا 2018.

وتعد دورة البحر المتوسط التى أقيمت عام 1987فى اللاذقية بسوريا ، أقل عدد من الميداليات حققتها البعثة المصرية والتى كان عددها 14 ميدالية ، منها 4 ذهبيات و 4 فضيات بالإضافة إلى 6 برونزيات .

فى المقابل تعد النسخة التى أقيمت فى تركيا 2013 أكثر بطولة تحقق فيها البعثة ميداليات والتى وصل عددها إلى 67 ميدالية متنوعة ، مقسمة إلى 21 ذهبية و 22 فضية بالاضافة إلى 24 برونزية.

تحتل البعثة المصرية المركز الخامس فى ترتيب الدول المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، حتى الآن، والمركز الثانى عربيا.

وجمعت البعثة المصرية 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات و5 فضيات بالإضافة إلى 12 برونزية.