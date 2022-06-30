يمنى عياد تحصد برونزية لمصر فى الملاكمة بدورة البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - حصلت يمنى عياد لاعبة منتخب مصر للملاكمة على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 54 كجم سيدات بعد الخسارة من بطلة تركيا في مباراة الدور قبل النهائي.

يحصل الخاسران من مباريات الدور قبل النهائي في الملاكمة على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لعدد 23 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضه و13 برونز .

من ناحية أخرى خسر منتخب شابات كرة اليد من نظيره فرنسا بنتيجة 31/21فى إطار تحديد مراكز بطولة العالم المقامة فى سلوفينيا من الثالث عشر إلى السادس عشر .

خسر منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 من نظيره السويسرى، بنتيجة 26/23 فى ثانى مباريات الدور الثانى ببطولة العالم للشابات لكرة اليد التى تستضيفها سلوفينيا فى الفترة من 22 يونيو إلى 3 يوليو 2022.

و تلقى منتخب شابات اليد هزيمة من نظيره الكرواتى بنتيجة 24 / 17 فى أول مواجهات الدور الثانى .