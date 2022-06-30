الامارات | برشلونة يبيع جزءاً من حقوقه التلفزيونية لصندوق أميركي مقابل مبلغ ضخم

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يبيع جزءاً من حقوقه التلفزيونية لصندوق أميركي مقابل مبلغ ضخم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم الرازح تحت ضائقة مالية على بيع 10 في المئة من حقوقه التلفزيونية من "لا ليغا" على مدار الـ 25 عاماً القادمة للصندوق الأميركي "سيكسث ستريت" الاستثماري مقابل ما يقارب 207.5 ملايين يورو، حسب ما أعلن الخميس النادي الكاتالوني.

وأوضح برشلونة الذي من المتوقع عدم تسجيل خسائر مالية هذا الموسم في بيان أنه "بهذه العملية، يحقق نادي برشلونة مكاسب رأسمالية إجمالية قدرها 267 مليون يورو للموسم الحالي".

وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق، فقد كان من المتوقع أن يُنهي برشلونة "السنة المالية بخسارة قدرها 150 مليون يورو"، حسب صحيفة سبورت الرياضية الكاتالونية اليومية.

وسيحصل صندوق "سيكسث ستريت" على 10 في المئة من مدفوعات "لا ليغا" مقابل حقوق البث التلفزيوني.

قال رئيس برشلونة جوان لابورتا "نقوم بتنشيط الروافع الاقتصادية ونطبق إستراتيجيتنا التي تحتاج للصبر والاستدامة والفعالية لتقوية القاعدة المالية للنادي".

وضمن السياق ذاته، علّق آلان واكسمان الرئيس التنفيذي للصندوق الأميركي "نحن نؤمن بالاستراتيجية التي يطبقها جوان لابورتا ونادي برشلونة. نحن فخورون بأن أحد أكثر الأندية نجاحاً في كرة القدم قد اختارنا لنكون شريكاً له ومزوداً لحلول رأس المال".

وتعتبر خطوة بيع حقوق البث التلفزيوني واحدة من الرافعتين الماليتين اللتين تمت الموافقة عليهما الأسبوع الماضي من قبل "سوسيوس" كاتالونيا (المشجعون المساهمون في النادي) في اجتماع عام لمحاولة زيادة دخل النادي بسرعة والسماح له بإجراء تعاقدات في الموسم المقبل.

ويمكن للنادي بيع ما يصل إلى 25 في المئة من الدخل الناتج عن حقوق البث التلفزيوني لمدة أقصاها 25 عاماً، وبالتالي يمكنه البحث عن مشتر مقابل النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة. كما وافق "سوسيوس" أيضاً على بيع 49.9 في المئة من "بي أل أم"، وهي شركة النادي، المسؤولة عن الترويج والتي تدير بشكل خاص متاجر النادي.

قال لابورتا لـ "سوسيوس" عندما طلب منهم الإذن بتنفيذ هذه العمليات "بفضل هذه العمليات، سيكون لدينا فائض في الأموال مرة أخرى".

وأضاف "سنقوم بسداد الديون بطريقة معقولة وسنكون قادرين على القيام بالاستثمارات اللازمة لجعل فرقنا أكثر قدرة على المنافسة".

ويتعاون "سيكسث ستريت" مع برشلونة بعد توقيع صفقة مبدئية مع غريمه اللدود ريال مدريد في مايو الماضي مقابل حوالي 360 مليون يورو لتشغيل ملعب سانتياغو برنابيو الذي تم تجديده.

وحسب صحيفة فاينانشيال تايمز والصحافة الإسبانية المتخصصة سيتنازل بطل اسبانيا بموجب هذه الاتفاقية عن 30 في المئة من الدخل الناتج عن الحفلات الموسيقية والفعاليات المستقبلية التي تنظم في برنابيو، إلى "سيكسث ستريت" والشركات التابعة له.

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