الامارات | حبس نجم منتخب مصر السابق 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس نجم منتخب مصر السابق 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة مصرية، بحبس طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة ثلاث سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات دون رصيد.

وذكر موقع "القاهرة 24" بأن محاميان تقدما ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لاتهامه بتحرير شيك دون رصيد تتمثل قيمتها في نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

يذكر أن الفندق قد أقام أيضا دعوى لتحصيل مبالغ وشيكات دون رصيد عجز عن سدادها للفندق وتخطت حاجز المليون جنيه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news