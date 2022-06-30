النجم موراتا يعلن رحيله عن يوفنتوس رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الخميس أنه سيترك نادي يوفنتوس مع نهاية فترة إعارته على مدى السنتين الأخيرتين، علما بأنه مرتبط بعقد رسمي مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2023.



وقال موراتا (29 عاما) عبر حسابه على "إنستغرام": "لطالما دافعت عن ألوان هذا القميص بكل قوتي وسأبقى دائما مشجعا ليوفنتوس" من دون أن يحدد وجهته المستقبلية.

وبدوره، أكد يوفنتوس نهاية مشوار موراتا معه بقوله "لقد انتهت مغامرة ألفارو موراتا. سيبقى هدفه الأخير والرائع، ذلك الذي سجله في مرمى لاتسيو (2-2) في 16 مايو الماضي خلال آخر ظهور له بقميص يوفنتوس".

وسبق لموراتا أن لعب في صفوف يوفنتوس أيضا بين عامي 2014 و2016.

وتوج موراتا في صفوف "السيدة العجوز" بلقب الدوري الإيطالي مرتين عامي 2015 و2016، وبكأس إيطاليا ثلاث مرات أعوام 2015 و2016 و2021.

وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي سابقا عاد إلى يوفنتوس في سبتمبر عام 2020 على سبيل الإعارة لمدة موسمين.