على رأسهم محمد الشناوي .. الكاف يرشح 5 لاعبين من الأهلي لجائزة الأفضل في أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين لجائزة الأفضل داخل القارة، وشهدت تواجد 5 لاعبين من النادي الأهلي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل داخل القارة، تواجد 5 لاعبين من الأهلي وهم الحارس محمد الشناوي، والمهاجم محمد شريف، والمالي أليو ديانج، والتونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وتواجد 3 لاعبين فقط من الوداد المغربي الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي، وهم أشرف داري ويحيى جبران وزهير المترجي.

وأصدر كاف بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله إقامة حفل الجوائز هذا العام في المغرب وتكريم المتفوقين في قارة أفريقيا يوم 21 يوليو 2022 كتقييم لفترة ما بين سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هناك جائزة جديدة سيتم إصدارها في تلك النسخة، وهي مخصصة لأفضل لاعبة في العام في مسابقات الأندية.

وكان حفل الجوائز الأخير في بداية 2020 عن عام 2019 أقيم في الغردقة، وفاز ساديو ماني بالجائزة كأفضل لاعب في أفريقيا.