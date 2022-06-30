شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الزمالك فى شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك 5 مواجهات مهمة على صعيد المسابقات المحلية خلال شهر يوليو الجارى وسط البحث عن تحقيق الفوز فى جميع المواجهات .

و تأنى مواجهات الزمالك فى شهر يوليو كالتالى :

الزمالك والمقاولون العرب

يخوض فريق الزمالك مباراة هامة في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء 12 يوليو في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً.

نهائي كأس مصر

كما يخوض الزمالك يوم 21 يوليو القادم لقاء مع الفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

الزمالك وغزل المحلة

فيما يستضيف غزل المحلة نظيره الزمالك في تمام السادسة مساءً يوم السبت 16 يوليو.

الزمالك وسموحة

كما يخوض الزمالك لقاء أمام نظيره سموحة يوم الأحد الموافق 24 يوليو القادم في الساعة التاسعة مساءً.

الزمالك وفيوتشر

يختتم الزمالك مباريات شهر يوليو مع فيوتشر يوم 28 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يعود فريق الزمالك للتدريبات اليوم عقب حصول الفريق على راحة أمس بعد الفوز على سيراميكا في الجولة الـ 23 للدوري، وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها 12 يوليو المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى.

ويعقد فيريرا اجتماعا مع اللاعبين يشرح خلاله الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة سيراميكا، وتحديدا الفترة الأخيرة من المباراة والتي استقبل فيها الفريق هدفين، فيما كشف مصدر داخل الجهاز الفني عن حالة الرضا التي تسيطر على فيريرا بعد ظهور مجموعة الناشئين بمستوى مميز في المباريات الأخيرة.