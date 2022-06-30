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حازم إمام عن التعاقد مع كلاتينبرج : عارفين أننا هنتهاجم من الحكام السابقين

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القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تعليقا على التعاقد مع الإنجليزى كلاتينبرج كرئيسا لمنظومة التحكيم أن مسئولو الجبلاية يدركون جيدا أنهم سيتم مهاجمتهم من أعضاء الحكام السابقين .

وأضاف إمام في برنامجه الإذاعى وان تو الذى يذاع على راديو fm أنه كاتحاد الكرة بيحاول تطوير كل منظومة كرة القدم والتي يأتي على رأسها منظومة التحكيم بالكامل ، وأن الخبير الإنجليزى الذى تعاقد معه الاتحاد جاء من أجل الوصول بالحكام لمستوى جيد والتقليل من الأخطاء التحكيمية في المباريات مع الإعتراف بأنه لن يتم تلافيها بشكل كامل .

وشدد عضو الجبلاية أن المسئولين مصممين على إنجاح التجربة مهما كانت العراقيل والأزمات التي ستواجهها في المستقبل خاصة في ظل رغبة كاتينبرج على النجاح.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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