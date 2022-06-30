شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب كينيا من مجموعة مصر بتصفيات كاس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحب المنتخب الكينى لكرة السلة من المرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية.

ويقع المنتخب الكينى فى مجموعة مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية، وكان من المقرر أن يلتقى مع الفراعنة بعد غد السبت الا أن بعد الانسحاب يتم احتساب المتأهلين بفارق النقاط ونتائج الجولات.

المنتخب يضم 24 لاعبًا فى المعسكر وهم أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.

لكن خرج من القائمة هيثم كمال و مهاب ياسر وأحمد خلف وياسر صالح وأحمد عادل ومحمد ابو النصر للإصابة .