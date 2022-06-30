شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقنع هتلر بالعدول عن الاعتزال واللاعب يجدد موسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في إقناع اللاعب محمد رمضان هتلر نجم الفريق الأول لكرة اليد بالعدول عن قرار اعتزاله وتجديد عقده لمدة موسم، وقام اللاعب بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

محمد رمضان هو الكابتن الثاني للفريق بعد النجم أحمد الأحمر، ويعد من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ انضمامه له من قطاع الناشئين وحصد مع الفريق العديد من البطولات المحلية والقارية حيث توج مع الزمالك ب 27 بطولة.. 7 القاب دوري مصري، 3 ألقاب كأس مصر، 3 كأس سوبر مصري، 4 بطولات دوري ابطال أفريقيا، 4 ألقاب كأس كؤوس أفريقيا، 5 سوبر افريقي، لقب سوبر دوري المحترفين.

ويأتي تجديد التعاقد مع محمد رمضان هتلر في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.