شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات ..موعد مباريات السلة فى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب السلة 3x3 رجال وسيدات منافساته اليوم الخميس منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل.

وتشارك منتخبات السلة 3x3 فى دورة البحر المتوسط ، على مدار يومى الخميس والجمعة .

موعد مباريات منتخب السلة اليوم

منتخب السيدات

مصر وإيطاليا الساعة 5:20

مصر و فرنسا الساعة 8:40

منتخب الرجال

مصر و تونس الساعة 6:00

مصر و اليونان الساعة 9:20

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من فاطمة هاني، و إنجي صلاح ، و رضوى محمد بالإضافة إلى يارا أسامة

، ويلعبون فى المجموعة التى تضم كل من فرنسا وإيطاليا و تونس بالإضافة إلى مصر .

وعلى مستوى الأولاد يشاركون بقائمة تضم حازم المشد، يوسف المعداوى ، على عمر بالإضافة إلى سيف قطز .

ويقع منتخب الرجال فى مجموعة D ال تضم منتخبات كرواتيا وتونس بالإضافة إلى اليونان.