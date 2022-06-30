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4 مواجهات ..موعد مباريات السلة فى دورة البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب السلة 3x3 رجال وسيدات منافساته اليوم الخميس منافسات دورة ألعاب البحر  المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى  5 يوليو المقبل. 

 

وتشارك منتخبات السلة 3x3 فى دورة البحر المتوسط ، على مدار يومى الخميس والجمعة .

 

موعد مباريات منتخب السلة اليوم

 

منتخب السيدات 

 

مصر وإيطاليا  الساعة 5:20 

مصر و فرنسا الساعة  8:40

 

منتخب الرجال

 

مصر و تونس الساعة 6:00

مصر و اليونان الساعة 9:20

 

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من فاطمة هاني، و إنجي صلاح ، و رضوى محمد بالإضافة إلى يارا أسامة

 

 ، ويلعبون فى المجموعة التى تضم كل من  فرنسا وإيطاليا و تونس بالإضافة إلى مصر .

 

وعلى مستوى الأولاد يشاركون بقائمة تضم حازم المشد، يوسف المعداوى ، على عمر بالإضافة إلى سيف قطز .

 

ويقع منتخب الرجال فى مجموعة D ال تضم منتخبات كرواتيا وتونس بالإضافة إلى اليونان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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