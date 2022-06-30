شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة ثورة 30 يونيو العظيمة، التي كان لها بالغ الأثر على حاضر ومستقبل بلدنا الغالية وانقاذها من النفق المظلم.

أكد مجلس اللجنة البارالمبية أن ثورة 30 يونيو التي خرج فيها الشعب المصرى بأكمله تعد بمثابة نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، وساهمت في تغيير مسار البلاد نحو الأفضل، وانعكس ذلك على الجميع في الوسط الرياضي المميز بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة، وبصفة خاصة على أبطال مصر البارالمبيين الذين شهدوا طفرة غير مسبوقة وحصلوا على العديد من الاستحقاقات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية.