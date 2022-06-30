شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 30 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 30 / 6 / 2022 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها الإعلان عن تولي البرتغالي ريكاردو سواريش مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للجنوب افريقي بيتسو موسيماني.

رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين

أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.. وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

القوس والسهم يودع منافسات الفردى بدورة البحر المتوسط

ودع لاعبى منتخب القوس والسهم منافسات الفردى ٤ى دورة العاب البحر المتوسط ، بعد خسارة بهاء على، وندى عزام واسراء ياسين، ٤ى منافساتهم التى أقيمت منذ قليل، حيث خسر بهاء الدين علي من بطل ايطاليا ، وخسرعلي عبدالبر أمام بطل كرواتيا، بينما تلقت ندى عزام الهزيمة من بطلة ايطاليا ، كما خسرت اسراء ياسين من بطلة ايطاليا.

كاف يختار 5 حكام مصريين لبطولة أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، 5 حكام مصريين للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات وهم أحمد حسام طه حكم VAR وأحمد الغندور حكم VAR وشاهنده المغربي حكما للساحة ويارا عاطف ومني عطالله مساعدتان.

فيريرا يستقر علي اوناجم بديلا لسيف جعفر امام المقاولون

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي عودة المغربي محمد اوناجم لمركز الوسط مرة أخرى ليكون احتياطي استراتيجي في ظل غياب سيف فاروق جعفر للإصابة بعدما أصبح سيف فاروق أحد البدائل الاستراتيجية المميزة في الزمالك مع يوسف أسامة نبيه.

تعرف على الجهاز المعاون للبرتغالي سواريس في تدريب الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للأهلي من سواريشش مديرا فنيا ومعه: سيد عبدالحفيظ مديرًا لجهاز الكرة، ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

كلاتنبرج يعقد جلسة مع حازم إمام قبل انطلاق مؤتمر تقديمه

عقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج بعد تعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام، جلسة مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قبل انطلاق مؤتمر تقديمه بمقر الاتحاد.

ووافق مارك كلاتنبرج علي تخفيض راتبه الذي كان يحصل عليه في السعودية إلى النصف، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى.

الأهلي يشكر شرف ورشدي ويقرر عودتهما لقطاع الناشئين

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، الشكر لكلٍّ من محمد شرف، مدرب فريق الشباب، وعمر رشدي، محلل الأداء اللذين تم الاستعانة بهما ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.