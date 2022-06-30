شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يطلب دعم الحكام المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب جمال علام رئيس اتحاد الكرة من أعضاء المنظومة الكروية سواء أندية أو لاعبين أو إعلام الوقوف بجانب الحكام ومساندتهم في الفترة الحالية مشددا أن الحكام المصريين بخير ويستحقوا كل الدعم وأن هدف الاتحاد هو تطوير منظومه التحكيم بشكل عام.

من جانبه توجه الإنجليزى كلاتينبرج بالشكر لإتحاد الكرة المصرى على الدعوة التي تلقاها لتعيينه رئيسا للجنة الحكام للتطوير المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة .

وأضاف كلاتينبرج في المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا باتحاد الكرة أنه أول مرة يأتي لمصر ، ويعلم جيدا أن الشعب المصرى شغوف بالكرة المصرية ، مؤكدا أنه سيقوم بتصحيح مشاكل التحكيم وسيضع خطة شاملة من أجل الإرتقاء بمستوى قضاة الملاعب .

وكشف الخبير التحكيمى أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعى بالفيديو مع الحكام لشرح الأخطاء التحكيمية المثيرة خلال مباريات الدورى لتلافيها في المستقبل ، مؤكدا انه سيقوم أيضا بشرح أخطاء الفار والمشاكل التي تواجه بعض الحكام داخل كابينة الفار خاصة وأنه أصبح من أساسيات التحكيم الناجح .

كما شدد كلاتينبرج على ضرورة رفع الكفاءة البدنية والفنية للحكام ، متمنيا أن يحدث طفرة في التحكيم المصرى أسوة بما فعله في اليونان ، مضيفا أنه لا توجد خطة يتم تنفيذها في يوم وليلة إلا أنه عاد وشدد أنه لن يقبل بتواجد أخطاء تحكيمية في الفترة المقبلة مرة أخرى

وأضاف أنه سيقوم بالتواصل مع الأندية ووسائل الإعلام لوصول الصورة كاملة للجميع ، مؤكدا انه من ضمن أساسيات التطوير وجود حكام مصريين في كأس العالم 2026 ، وسيكون هناك برامج تحت إشراف مدربين في التحكيم وتطويرهم من الفيفا .

واختتم كلاتينبرج حديثه بالقول أنه كان هناك مشكلة فى اليونان منذ سنتين بين حكم الساحة و الفار وتم العمل علي تصحيحها ليأخذ الحكم وقت 33 ثانية لاتخاذ القرار