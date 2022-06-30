شكرا لقرائتكم خبر عن سواريش: سعيد بالعمل في أكبر أندية العالم وإفريقيا.. وحضرت من أجل تقديم كرة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي عن تجربته الجديدة في قيادة نادي القرن الإفريقي، والكشف عن خططه مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة بعدما تولى المسئولية الفنية خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد إعلان إدارة الأهلي التعاقد الرسمي معه.

قال سواريش في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للأهلي: "شكرا لكم جميعا فخر لي ان اتواجد هنا واشكر الإدارة على ثقتها في، وأعدهم باني سأعطي كل شيء واعمل بطموح كبير من اجل الأهلي".

تابع: "وكيل اعمالي عرض علي انه في إمكانية للحديث مع إدارة الأهلي وانا سعدت بذلك لانه احد اكبر الاندية في افريقيا والعالم، كنت سعيد وتحدثنا مرات عديدة واجتمعنا مع الإدارة وعجبهم اسلوبي في التدريب، وحضرت هنا بسعادة لتمثيل اكبر نادي في افريقيا وكنت سعيد بدعوة الأهلي".

شدد: "كان لي اهداف وطلبات خاصة وقبل أي شيء ليس احداث تغيير شامل بالاهلي ولكن هدفي هو الايضاح والمهم جدا ان أوضح أهمية الجهاز الفني والجميع يعرف الجهاز الفني لدي وما هو حجم فريق الأهلي وكان مهم ان أوضح لهم ان الجهاز الفني لابد من الحضور لان الوقت قصير ويتبقى شهرين على نهاية الموسم وعلينا اتن نفوز بالالقاب ولدينا 3 القاب ونرغب في عودة الدوري للأهلي".

وعن مسيرته في الملاعب، أوضح: "لم اكن لاعب كبير في البرتغال ولم العب في الدرجة الأولى وبدأت مع أندية من الدرجات الأولى في البرتغال من الدرجة الخامسة حتى صعدت إلى الدرجة الأولى بدعوة من فريق تشافيش وحققنا اهدافنا ووصلنا إلى نصف نهائي الكأس وانتقلت إلى نادي موريرنسي وبعدها ذهبت إلى جيل فيسنتي وكان الهدف في البداية البقاء في الدوري الممتاز وبعدها حققنا المركز الخامس وهو افضل مركز للنادي ومنه يشارك في البطولات الافريقية".

أكمل: "اهم شيء حضرت هنا من أجل تقديم كرة قدم جيدة وفريق مثل الأهلي يجب ان يلعب جيدا وأن يحقق الفوز ليس فقط الفوز ولكن لعب كرة جيدة".

أشار: "الحقيقة أهم شيء هو روح الاسرة وعملنا بروح عالي وطموح عالي في نادي جيل فيسنتي وهو ليس نادي كبير، ولكن كنا منافسين للفرق الكبرى بصرف النظر عن اسم الخصم الذي نواجهه، وكان هدفنا المنافسة مع الكبار، والدعم الجماهيري كان قوي ومكان هدفنا المنافسة مع الكبار".

استرسل: "مقارنة جيل فيسنتي مع الأهلي ان النادي البرتغالي نادي حجمه صغير مقارننة بالأهلي صاحب الحجم الكبير وحاولنا ان نكون في كل مباراة الأداء افضل من المباراة السابقة وكان لنا شخصية وأسلوب لعب واضح في اللعب مع الفريق".

أضاف: "فريق مثل الأهلي كذلك له نفس الشيء وله الشخصية في كل المباريات وكل المتطلبات أن نتفوز معه دائما ونحقق طموحات الإدارة والجماهير".