شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن تدخل كيروش لتطفيش المدربين : "تأليف وأقسم بالله ما حصل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على حقيقة ما يتم تردده عن تدخُل كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر في إقناع المدربين الأجانب الذين يتفاوض معهم مسئولي الجبلاية لتولي القيادة الفنية للفراعنة في الاعتذار عن قبول العروض.

قال إمام على هامش برنامجه في إذاعة أون سبورت: "مين اللي قال إننا مش لاقيين مدربين؟.. ليه الناس بتصعب الأمور؟ لو اعتذر مدرب ممكن السبب عدم الوصول لاتفاق مادي".

وعن حقيقة تدخل كيروش لإفساد مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين، أكد: "ده تأليف، أقسم بالله مفيش حاجة حصلت. بيقولوا ان سبب اعتذار المدربين هو رحيل كيروش وإيهاب جلال، نفسي أعرف مننين بتطلع الناس الكلام ده؟".

كشف إمام: "لو اعتذر مدرب، ده لأسباب أخرى ملهاش علاقة بكيروش، قد لا نكون توصلنا لاتفاق مادي أو أمر من هذا القبيل، ولا يوجد مدرب يسأل عن سبب رحيل المدرب اللي سبقه، ربما يسأل عن أحوال الكرة في مصر وما إلى ذلك،البعض يريد تضخيم الأمور، لماذا يجب تصدير فكرة سلبية دائمًا عن اتحاد الكرة وأنه في موقف صعب؟".

أضاف: "أقسم بالله أن مدربين كبار كثر يرغبون في تدريب مصر، تصلني رسائل عبر واتساب من وكلاء يعرضون مدربين كبار، ولا يوجد أي مدرب تطرق لـ كيروش وبعضهم لا يعرف أن كيروش كان موجودا".