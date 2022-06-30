شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يحدد بداية أغسطس المقبل موعداً لانطلاق الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، بداية أغسطس المقبل، موعداً لانطلاق الجديد لانطلاق موسم 2022/2023، وذلك بعد انتهاء منافسات موسم 2021/2022.

و توج نادى وادى دجلة بدرع دورى محترفى الاسكواش، بعد تصدره للمسابقة بعد المباريات التى أقيمت بنادى الجزيرة خلال يونيو الجارى، بينما حل نادى هليوبوليس فى الوصافة، وجاء نادى سبورتنج فى المركز الثانى، فيما حل النادى الأهلى فى المركز الرابع.

يذكر أن وادى دجلة يضم بين صفوفه كلا من: على فرج المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى عالميا للسيدات، كما أسدل الستار على منافسات الدورى المصرى للاسكواش بالقسم الأول والذى أقيم بنادى الجزيرة خلال يونيو الجارى، حيث نجح نادى سموحة فى الصعود من دورى القسم الأول لدورى المحترفين، بعد حصد صدارة دوري القسم الأول.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يونيو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشربيني، لاعبة سبورتنج، على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهرا متتاليا منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.