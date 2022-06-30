شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة أمام فرنسا فى تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخب شابات كرة اليد من نظيره فرنسا بنتيجة 31/21فى إطار تحديد مراكز بطولة العالم المقامة فى سلوفينيا من الثالث عشر إلى السادس عشر .

خسر منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 من نظيره السويسرى، بنتيجة 26/23 فى ثانى مباريات الدور الثانى ببطولة العالم للشابات لكرة اليد التى تستضيفها سلوفينيا فى الفترة من 22 يونيو إلى 3 يوليو 2022.

و تلقى منتخب شابات اليد هزيمة من نظيره الكرواتى بنتيجة 24 / 17 فى أول مواجهات الدور الثانى .

وتأهل من الدور الأول منتخبان من كل مجموعة بالمجموعات الـ8 ببطولة العالم كلا من:

من المجموعة الأولى منتخب هولندا ومنتخب اليابان. ومن المجموعة الثانية منتخب السويد ومنتخب تونس. من المجموعة الثالثة منتخب الدنمارك ومنتخب مونتينيجروا. ومن المجموعة الرابعة منتخب فرنسا ومنتخب النرويج. ومن المجموعة الخامسة منتخب أنجولا ومنتخب التشيك. ومن المجموعة السادسة منتخب ألمانيا ومنتخب سلوفينيا. ومن المجموعة السابعة منتخب كرواتيا ومنتخب سويسرا. ومن المجموعة الثامنة منتخب المجر ومنتخب مصر.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للدور الثانى إلى أربع مجموعات ولا يتقابل منتخبان من نفس المجموعة مرة أخرى فى هذا الدور:

المجموعة الأولى : منتخب هولندا و منتخب السويد و منتخب اليابان و منتخب تونس.

المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك و منتخب فرنسا و منتخب النرويج و منتخب مونتينيجروا.

المجموعة الثالثة : منتخب انجولا و منتخب المانيا و منتخب سلوفينيا و منتخب جمهورية التشيك.

المجموعة الرابعة : منتخب المجر و منتخب سويسرا و منتخب كرواتيا و منتخب مصر.

ويصعد إلى ربع النهائى لبطولة العالم للشابات منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الـ4.

ويترأس بعثة منتخبنا منتخبنا الوطنى المصرى للشابات ببطولة العالم فى سلوفينيا الدكتور عادل ابراهيم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

يضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002

رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي.

و تضم قائمة لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - آلاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل