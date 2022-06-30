شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ريكاردو سواريش مدرب الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد حاليا البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي داخل القلعة الحمراء، بعد أن تم الاتفاق على تولى المهمة لمدة موسمين، بالإضافة إلى تشكيل الجهاز المعاون له.

س: ما تشكيل الجهاز المعاون لسواريز فى الاهلى ؟

ج: يتكون الجهاز الفني الجديد للأهلي من سواريش مديرا فنيا ومعه: سيد عبدالحفيظ مديرًا لجهاز الكرة، ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة

س: كم ببلغ راتب مدرب الاهلى الجدبد؟

ج: استقر مسئولى الأهلى على دفع ما يقرب من 170 ألف يور شهرياً للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق وطاقمه المعاون الذي يضم 4 أفراد مُساعدين له.

س: ما أهم ارقام سواريش فى الدورى البرتغالي قبل التعاقد مع الاهلى؟

ج: فاز في 13 مباراة.

تعادل 12 مواجهة

خسر 9 لقاءات.

وسجل الفريق سجل تحت قيادته 47 هدفًا.

استقبل شباك الفريق 42 هدفا.

س: ماذا طلب سواريز من مسئولى الاهلى؟

ج: طلب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد، بضرورة ضم أخصائي علاج طبيعي للجهاز الفني الجديد ، كما طلب ان يكون برتغالي الجنسية، وهو ما رحب به مسئولى القلعة الحمراء

س: ماذا فعل سواريش فى أول ظهور بالاهلى؟

ج: وشهدت جولة سواريش مع معاونيه جلسة سريعة بين ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي السابق والمشرف الحالي على حراس مرمى قطاع الناشئين، مع ادواردو لوبو مدرب حراس المرمى الجديد في جهاز سواريش، شهدت حالة من الود بين الطرفين وترحيب من كل طرف بالآخر.

كما اطلع سواريش على أجهزة لاستشفاء الموجودة داخل قطاع الكرة وغرفة العلاج الطبيعي وغرفة الفحص الطبي كما زار صالحة الجيم الخاصة بالفريق الأول.