شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم ريكاردو سواريش في فيديو دعائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك على نشر فيديو دعائي لتقديم البرتغالي ريكاردو سواريش الذي تولى المسئولية الفنية للفريق الأحمر خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية بعد ظهر غدٍ الجمعة، لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش لوسائل الإعلام.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت اليوم عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.. ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.. وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

يذكر أن الكابتن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا.. سامي قمصان مدربًا.. راؤول فاريا مطور أداء.. بيدرو جيميرايش، مخطط أحمال وإخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى.. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.