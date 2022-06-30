شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الاولمبية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتقدم اللجنة الاولمبية المصرية بخالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري بمختلف أطيافه وفئاته بمناسبة ثورة يونيو العظيمة ، وما خلفته من أثار حافظت على حاضر ومستقبل مصرنا الغالية ، وفتحت أفاقا جديدة لمستقبل زاهر لبلادنا وأولادنا .

واللجنة الاولمبية المصرية نيابة عن جموع الرياضيين في مختلف أنحاء الجمهورية يجددون الوعد والعهد ببذل المزيد من العرق والجهد ، لرفع علم مصر وعزف تشيدها الوطني على كافة منصات التتويج الاقليمية والدولية والأولمبية ، في ظل الدعم الدائم والمتواصل من سيادتكم للرياضة المصرية.

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية أن ثورة يونيو كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث ، وساهمت في تغيير مسار البلاد نحو الأفضل .. وانعكس ذلك في واقعنا الرياضي المميز بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية ، والعديد من الانجازات الرياضية المتتالية على كافة المستويات منها ما يسطره شبابنا من انجازات حالية بمدينة وهران الجزائرية ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط ، في طريقهم نحو الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس ٢٠٢٤ ..