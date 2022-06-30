شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الجهاز الفنى الجديد لـ الأهلى بقيادة البرتغالى سواريش.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى تعيين جهاز فنى جديد لقيادة الفريق بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريش ومعه 5 من مواطنيه كمساعدين في التشكيل الجديد للجهاز الذى تم الإعلان عنه اليوم، الخميس، لخلافة بيتسو موسيمانى المدير الفني الجنوب أفريقى السابق الذى رحل عن منصبه، وتولى سامى قمصان مسئولية تدريب الأحمر بشكل مؤقت خلفًا له.

وأعلنت إدارة الأهلي عن التعاقد مع الجهاز البرتغالي لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.. وقال النادي في بيان رسمي: "وصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم."

وأضاف البيان: "تم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات."

وأوضح النادى الأهلى فى بيانه أن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، رفقة الجهاز الجديد الذى يضم كلًّا من:

ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.