الامارات | اعتقال 6 أشخاص على صلة بسرقة منزل رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 أشخاص على صلة بسرقة منزل رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتُقل 6 أشخاص على صلة بعملية سرقة ثلاثة ملايين يورو من منزل المهاجم الدولي السابق البرازيلي رونالدو، حسب ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من مصادر مقربة من التحقيق.

وكان الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي يقيم في منزل رونالدو في إيبيسا، لكنه لم يكن متواجداً عندما سرق اللصوص، الاثنين الماضي، مجوهرات وأموال.

وقالت المصادر لفرانس برس، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، إنه تم اعتقال شخصين في ميناء دينيا بشرق إسبانيا واحتجاز أربعة آخرين في مدينة ملقة الجنوبية.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن أربعة من المعتقلين الستة يحملون الجنسية الألبانية، إضافة إلى اسباني وروماني، ويشكلون عصابة منظمة متخصصة في السطو.

وتزعم تقارير صحافية أن الشرطة الإسبانية استعادت جزءًا كبيراً من المسروقات التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو.

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