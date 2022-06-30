شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من قناة الأهلي إلى يانكون بعد رحيله عن الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت قناة الأهلي على توجيه رسالة خاصة إلى البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر بعد رحيله عن التواجد في الجهاز الفني للفريق الأول وانتقاله لتولي مهمة الإشراف على تدريب حراس مرمى قطاع الناشئين.

ونشرت قناة الأهلي فيديو للمدرب البلجيكي خلال تقبيل شعار الأهلي والإشارة بعلامة النسر الموجود على شعار النادي.

وقام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، بتكليف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بتولي الإشراف على تدريب حراس مرمى فرق قطاع الناشئين؛ للاستفادة من خبراته الكبيرة، في إطار العمل على تجهيز الحراس الشباب والناشئين ليكونوا مؤهلين لتدعيم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

جاء تكليف يانكون بهذه المهمة، لما يملكه من كفاءة عالية ورغبة من القائمين على قطاع الكرة في اكتشاف وتأهيل حراس جدد في مختلف الأعمار السنية، يكونون نواة للمستقبل، لاسيما وأن قطاتع الناشئين يوجد به خبير أجنبي وهو الكرواتي ميشيل بروكيتش، وسيساعد في تحقيق طموحات الإدارة في تطوير مستوى فرق القطاع المختلفة.

ويعمل يانكون في الأهلي منذ قدوم السويسري رينيه فايلر واستمر معه في جهاز بيتسو موسمياني، وكذلك في الجهاز الفني المؤقت بقيادة سامي قمصان.