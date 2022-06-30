شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب وغالي ولجنة التخطيط يجتمعون مع الجهاز الفني الجديد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، جلسة مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز المعاون له.

ويضم الجهاز المعاون لسواريش في تدريب الأهلي كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا.. سامي قمصان مدربًا.. راؤول فاريا مطور أداء.. بيدرو جيميرايش، مخطط أحمال وإخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى.. لويس بيريرا، محلل أداء الفرق المنافسة..

وجاء الاجتماع مع سواريش في حضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وكذلك لجنة التخطيط للكرة التي تضم محسن صالح، وزكريا ناصف.

شهدت الجلسة مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق وآلية العمل، والأهداف الخاصة بالمرحلة القادمة.