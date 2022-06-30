شكرا لقرائتكم خبر عن سواريش فى جولة داخل قطاع الكرة بالأهلي: كلنا أسرة واحدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بجولة للتعرف على غرف ملابس الفريق ومشاهدة أرضية ملعب مختار التتش، ومتابعة الإمكانيات الموجودة داخل قطاع الكرة بالنادي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو جديدا خلال جولة سواريش في قطاع الكرة بالنادي والاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالفريق الأول:

وشهدت جولة سواريش مع معاونيه جلسة سريعة بين ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي السابق والمشرف الحالي على حراس مرمى قطاع الناشئين، مع ادواردو لوبو مدرب حراس المرمى الجديد في جهاز سواريش، شهدت حالة من الود بين الطرفين وترحيب من كل طرف بالآخر.

كما اطلع سواريش على أجهزة لاستشفاء الموجودة داخل قطاع الكرة وغرفة العلاج الطبيعي وغرفة الفحص الطبي كما زار صالحة الجيم الخاصة بالفريق الأول.

أكد سواريش خلال لقائه مع أعضاء الجهاز الفني والطبي أن الجميع أسرة واحدة داخل النادي ومع الوقت سيتم التعرف على كل الأفراد بشكل أكبر.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.