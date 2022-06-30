شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. متولى مطحنة بطل الأثقال: هوايتى صيد السمك وبحب أم كلثوم والعندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب متولى مطحنة بطل الأثقال البارالمبى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

صيد الأسماك.

بتدخل المطبخ ؟

طبعا بحب أدخل المطبخ.

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

المحشى والملوخية وطاجن البامية باللحمة.

من نجمك المفضل ؟

محمد صلاح.

من مطربك المفضل ؟

أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون اإيه ؟

طبيب.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

فريد شوقى.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال لكن كل مكان وله ملابسه.