شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الكرة البرتغالية يظهر في الأهلي رفقة سواريش مدرب الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

وظهر سواريش في الأهلي رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الكرة، وتواجد في النادي نونو جوميز نجم الكرة البرتغالية السابق ووكيل أعمال المدرب سواريش.

ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، وياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

يذكر أن الكابتن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من:

ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.



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ريكاردو سواريش في الاهلي (2)



ريكاردو سواريش في الاهلي (3)



ريكاردو سواريش في الاهلي (4)



ريكاردو سواريش في الاهلي (5)



ريكاردو سواريش في الاهلي (6)



ريكاردو سواريش في الاهلي (7)