شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الأهلى فى شهر يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق النادى الأهلى عدد من المباريات المهمة و الحاسمة خلال شهر يوليو المقبل على صعيد الدورى و الكأس فى مهمة تصحيح الأوضاع خلال المرحلة المقبلة .

و تأتى مواجهات الأهلى فى شهر يوليو كالتالى :

الأهلي مع بتروجت فى نصف نهائي كأس مصر - السبت 2 يوليو - 9:00 مساء

الجونة مع الأهلي فى مباراة مؤجلة من الجولة 9 يوم الثلاثاء 5 يوليو 9:00 مساء

الأهلي أمام فيوتشر - الجولة 24 فى الدورى الممتاز - الثلاثاء 12 يوليو - 9:00 مساء.

بيراميدز مع الأهلي - الجولة 25 - السبت 16 يوليو فى تمام الساعة 9:00 مساء

الأهلي مع الإسماعيلي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 18 - الأربعاء 20 يوليو - 9:00 مساء

الأهلي أمام الجونة - الجولة 26 - الأحد 24 يوليو - 6:30 مساء.

مصر المقاصة مع الأهلي - الجولة 27 - الأربعاء 27 يوليو - 9:00 مساء

المقاولون العرب أمام الأهلي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 21 - السبت 30 يوليو - 9:00 مساء.

حقق فريق سموحة فوزا مستحقا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.