الامارات | عرض برشلونة يبخس قيمة ليفاندوفسكي!

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض برشلونة يبخس قيمة ليفاندوفسكي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى بايرن ميونيخ الألماني أن برشلونة الإسباني يبخس قيمة هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما قدم عرضاً بـمبلغ 32 مليون يورو لضم اللاعب الحاصل على جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2020 و2021.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن برشلونة رفع القيمة إلى 32 ثم 35 وأخيراً 40 مليوناً، فيما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليوناً للتخلي عن النجم الكبير.

يذكر أن ليفاندوفسكي (34 عاماً) يلعب بقميص بايرن ميونيخ منذ 2014 وسجل له 344 هدفاً وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023، ويبدو النادي الألماني منفتحا على فكرة بيعه هذا الموسم قبل ان يرحل مجاناً في صيف 2023.

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