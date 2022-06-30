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الامارات | عرض برشلونة يبخس قيمة ليفاندوفسكي!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض يبخس قيمة ليفاندوفسكي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى بايرن ميونيخ الألماني أن برشلونة الإسباني يبخس قيمة هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما قدم عرضاً بـمبلغ 32 مليون يورو لضم اللاعب الحاصل على جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2020 و2021.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن برشلونة رفع القيمة إلى 32 ثم 35 وأخيراً 40 مليوناً، فيما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليوناً للتخلي عن النجم الكبير.

يذكر أن ليفاندوفسكي (34 عاماً) يلعب بقميص بايرن ميونيخ منذ 2014 وسجل له 344 هدفاً وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023، ويبدو النادي الألماني منفتحا على فكرة بيعه هذا الموسم قبل ان يرحل مجاناً في صيف 2023.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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