الامارات | تسريب محادثة صوتية فاضحة تكشف خبايا الكرة الذهبية.. بطلها راموس!

شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب محادثة صوتية فاضحة تكشف خبايا الكرة الذهبية.. بطلها راموس! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن فضيحة كروية متعلقة بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام من مجلة فرانس فوتبول، ونالها أخيراً عن عام 2021 الارجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة نقلاً عن «إيل كونفدنسيال» إن الفضيحة بطلها المدافع الاسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان حالياً وريال مدريد سابقاً الذي أجرى محاثة عبر «واتس أب» مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، مطالباً بمساعدته على الفوز بالكرة الذهبية، مؤكدة ان الرسائل بعضها تعود إلى عام 2018 إذ كان راموس يشعر بوجود فرصة له.

وشهد العام 2018 كسر سيطرة ميسي ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين تناوبا الجائزة منذ 2008 حتى الآن، ليفوز في ذلك العام الكرواتي لوكا مودريتش فيما حل رونالدو ثانياً وغريزمان ثالثاً.

وقالت الصحيفة «في إحدى الرسائل بين راموس وروبياليس بين 16 يوليو 2020 و8 أغسطس 2020 أراد المدافع من الرئيس الاعتماد على اتصالاته ومساعدته على الفوز بالكرة الذهبية».

وقال راموس في المحادثة «روبي، مساء الخير. أتمنى أن تكون على ما يرام مع جميع أفراد العائلة. أنت تعلم أنني لم أطلب منك أي شيء أبداً، ولكن إذا أردت القيام بذلك اليوم، فذلك لأنني أعتقد أنه عام خاص بالنظر إلى العروض التي قدمتها».

وأضاف «أود منك مساعدتي قدر المستطاع ولمس بعض المفاتيح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجهات الاتصال الخاصة بك للحصول على الكرة الذهبية».

وتابع «سأكون ممتناً لك بقية حياتي، ليس فقط من أجل مصلحتي ولكن أيضاً لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق ذلك كثيراً. أرسل لك عناقاً كبيراً».

وذكرت الصحيفة أن روبياليس رد قائلاً إنه سيساعد إذا استطاع ولكن لديه سلطة محدودة على مثل هذه الأشياء، وقال «مرحباً سيرجيو. بادئ ذي بدء، تهانينا، أعتقد أنه عام جيد بالنسبة لك لتحقيقه. أتمنى أن يكون لديك نهائي رائع في دوري أبطال أوروبا. بالطبع لا يعود الأمر لي بشأن الكرة الذهبية»، ولكن قال روبياليس «إذا كان بإمكاني مساعدتك، فيمكنك الاعتماد عليها».

يذكر أن الكرة الذهبية تم الغاؤها في ذلك العام 2020 بسبب جائحة كورونا، لكن جائزة «ذا بست» منحت إلى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

كما طلب راموس المساعدة بجائزة «ذا بست» التي يقدمها الفيفا وتوازي جائزة الكرة الذهبية الخاصة بمجلة فرانس فوتبول، قائلاً: «أعلم أن الأمر لا يعتمد عليك، لكن العلاقات أساسية أيضاً». وتابع «جياني، إنفانتينو يقدم الأفضل، وهو أيضاً مهم جداً وسيكون رائعاً. على أي حال، أنا أعتمد على مساعدتك. أبعث لك عناقاً وسأراك كلما أردت يوماً ما وسنتاول الغداء معاً».

وانتقل راموس (36 عاماً) من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان في 8 يوليو 2021 في عقد لمدة عامين بعد 16 عاماً من العطاء والألقاب مع النادي الملكي الإسباني.

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