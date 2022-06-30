الامارات | كوريا الجنوبية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت كوريا الجنوبية، الخميس، رسميًا بملف ترشيحها لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما اعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبًا، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 منتصف مايو الماضي.

وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، مشيرًا الى انه يتعين على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 يونيو قبل ان يمدد المهلة حتى منتصف الشهر المقبل.

وقال الاتحاد الكوري للعبة على حسابه على تويتر "اليوم، قدم الاتحاد الكوري رسميًا خطاب نوايا لاستضافة كأس آسيا 2023 إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأضاف "تحاول كوريا الجنوبية استضافة كأس آسيا والفوز بها لأول مرة منذ 63 عامًا! نطلب دعمكم واهتمامكم"!.

أقيمت البطولة القارية لأول مرة في عام 1956، واستضافت كوريا الجنوبية نسختها عام 1960. وأحرز "محاربو تايغوك" اللقب مرتين فقط عامي 1956 و1960.

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