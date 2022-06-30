شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر شرف ورشدي ويقرر عودتهما لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، الشكر لكلٍّ من محمد شرف، مدرب فريق الشباب، وعمر رشدي، محلل الأداء اللذين تم الاستعانة بهما ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وأكد محمود الخطيب على تقديره الشخصي لما بذله «شرف» و«رشدي» من جهد مع سامي قمصان الذي تولى المسئولية بشكل مؤقت بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسوف يعود كلاهما لمهام عملهما في قطاع الناشئين، بعد تولي الجهاز الجديد بقيادة ريكاردو سواريش مهمة الفريق الأول.