شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر شرف ورشدي ويقرر عودتهما لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، الشكر لكلٍّ من محمد شرف، مدرب فريق الشباب، وعمر رشدي، محلل الأداء اللذين تم الاستعانة بهما ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.
وأكد محمود الخطيب على تقديره الشخصي لما بذله «شرف» و«رشدي» من جهد مع سامي قمصان الذي تولى المسئولية بشكل مؤقت بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسوف يعود كلاهما لمهام عملهما في قطاع الناشئين، بعد تولي الجهاز الجديد بقيادة ريكاردو سواريش مهمة الفريق الأول.
وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.
ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.
وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.
يذكر أن الكابتن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من:
ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.