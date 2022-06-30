شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات الطائرة أمام صربيا فى ربع نهائى ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول من نظيره صربيا بنتيجة 3/ 1 فى إطار ربع نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية .

وتضم قائمة السيدات كلا من اللاعبات، نهلة سامح و زينة العلمي وسارة أمين وفريدة العسقلاني وداليا المرشدي وليلى محفوظ وأية الشامي وندى معوض ومريم متولي ومريم مصطفى وسهيلة وفيق ومايا ممدوح .

ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءاً من يوم 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.

أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بشروط توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد، وتضمنت شروط التوثيق إيضاح القيمة الإجمالية للعقد وتفاصيل السداد ومدة العقد وتاريخ تحرير العقد حتى يتم الاعتماد، كما حذر الاتحاد الأندية من عدم توثيق أى عقود تحتوى على شطب أو مزيل.