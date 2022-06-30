شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محب يعود للإشراف على إدارة العلاقات الدولية بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، المشرف العام على الكرة، الشكر إلى الدكتور عمرو محب لما بذله من جهد مع الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وقيامه بأعمال الترجمة.

وعاد الدكتور عمرو محب للإشراف على إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات في قطاع كرة القدم، بناءً على قرار مجلس إدارة النادي الصادر قبل عام في هذا الشأن.

جاء ذلك بعد تولي الجهاز الجديد بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش مسئولية الفريق الأول.