شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محب يعود للإشراف على إدارة العلاقات الدولية بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، المشرف العام على الكرة، الشكر إلى الدكتور عمرو محب لما بذله من جهد مع الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وقيامه بأعمال الترجمة.
وعاد الدكتور عمرو محب للإشراف على إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات في قطاع كرة القدم، بناءً على قرار مجلس إدارة النادي الصادر قبل عام في هذا الشأن.
جاء ذلك بعد تولي الجهاز الجديد بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش مسئولية الفريق الأول.
وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.
ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.
وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.
يذكر أن الكابتن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من:
ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.