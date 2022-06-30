شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون للبرتغالي سواريس في تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للأهلي من سواريشش مديرا فنيا ومعه: سيد عبدالحفيظ مديرًا لجهاز الكرة، ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.