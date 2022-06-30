شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ريكاردو سواريش في جولة تفقدية داخل الأهلي مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي بجولة تفقدية داخل مقر النادي في وجود معاونيه الذين سيساعدونه في تدريب الفريق الأحمر، ورافقه خلال الجولة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو مباشر لجولة سواريش د اخل الأهلي.

وأعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

يذكر أن الكابتن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من:

ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.